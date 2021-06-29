/637877/تريزيجيه-يكشف-تفاصيل-علاجه-مع-أستون-فيلا-ويتحدث-عن-دور-الأهلي

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، أنه سعيد بالتواجد في قناة الأهلي، ودا شرف كبير ليا إني أرجع لنادي القلعة الحمراء والظهور في قناة جمهورة العريق، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات تريزيجيه.

قال تريزيجيه: "الأهلى بيتي وصاحب فضل عليا، ولو أطول أدفع فلوس عشان أظهر على فضائية الأهلى هعمل كدة بدون تردد".

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي: "أعيش حالة جيدة، وكل أمورى تسير على ما يرام، وسعيد بالتواصل مع جماهير الأهلى عبر فضائية النادي".

وزاد: "تلقيت رعاية فائقة في أستون فيلا بعد الإصابة لمدة شهر ونصف الشهر، بعدها قررت العودة لمصر لاستكمال رحلة العلاج ووجدت تطورا كبيرا في المنظومة الطبية".

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم ؟

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.

مصطفى محمد

أعلن نادي جالاتا سراي التركي أن مصطفي محمد لاعب الفريق يعاني من تورم في الركبة اليسرى، ونزيف في كبسولة الكاحل، لم يتم العثور على إصابات أخرى وفقاً للفحوصات، لقد بدأ اللاعب العلاج.