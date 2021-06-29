كواليس وأسرار القبض على حسن راتب في ساعة مبكرة صباح اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت قوات الأمن بالقبض على رجل الأعمال المصري حسن راتب صباح اليوم في ساعة مبكرة، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، لاتهامة بمشاركة تشكيل عصابي يتاجر في الآثار، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك بعد أن قام نجل الأخير بالإعتراف على راتب بتمويله الكشف عن الآثار بملايين الجنيهات، بالمخالفة لقوانين الدولة المصرية.

كواليس وأسرار القبض على حسن راتب

وأكدت التحقيقات والتحريات التي أجرتها النيابة العامة وقوات الأمن صحة واقعة تمويل راتب لعصابة الآثار التي يقودها برلماني سابق ونجله وبمشاركة آخرين، ومن هنا كان قرار النيابة بالقبض عليه للمثول للتحقيقات في القضية الشهير بقضية نائب الجن والعفاريت والذي كان يتاجر في آثار الدولة المصرية.

وقبل القبض على حسن راتب اليوم، قامت قوات الأمن بالقبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، متلبساً بمجموعة من القطع الأثرية، وتم التحفظ على الآتي بعد القبض على المتهمين.

201 قطعة أثرية متنوعة جاء بعضها كالتالي:

3 ثماثيل مصنوعة من البرونز.

رأس تمثال آخر صغير من البرونز.

خشبي طوله نحو 10 سم.

تمثال حجري مقسوم نصفين.

رأس تمثال مهرج يعود للعصر اليوناني.

تمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني.

52 عملة مختلفة ومنها.

6 عملات من البرونز.

3 إبر تستخدم في الجراحة تعود ل العصر الإسلامي.

هذا بالإضافة إلى قطع أثرية أخرى كثيرة.

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