فيديو .. استشارى علاقات أسرية : هذه مزايا تغليظ عقوبة التحرش

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن العقوبات التى يتضمنها مشروع القانون لن تعالج جزءًا من المشكلة فحسب، بل ستكون بمثابة خط ردع لكل متحرش تسول له نفسه أن يقدم على هذا الفعل.
وأضافت الدكتورة آمال عبد المولى، إن دور المجتمع والأسرة لا يقل أهمية عن هذا القانون، فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة التحرش، إلى جانب دور الرعاية الإرشادية المتمثلة فى دورات فى المؤسسات العقابية لتوعية من جرى تطبيق القانون عليهم لإعادة تأهيلهم.
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