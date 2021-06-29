مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة والسويد وأوكرانيا في ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 202".

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيرة ألمانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة السويد أمام منتخب أوكرانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة أولسان هيوانداي كوريا الجنوبية أمام بانكوك جلاس يونايتد تايلاند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً.

تقام مباراة دايجو كوريا الجنوبية أمام يونايتد سيتي الفلبين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 عصراً.

تفام كايا الفلبين أمام فيتييل فيتنام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 عصراً.

تقام مباراة بكين جوان الصين أمام نظيرة كاواساكي اليابان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً.

والجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب السويسري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب أرينا ناسونالا.

دخلت المباراة للركلات الترجيح والتي جاءت من صالح الفريق السويسري، وتألق حارس المرمي، بالتصدي بالكرة الأخيرة في ركلات الترجيح من مبابي، في الركلة الأخيرة والحاسمة في التأهل للدور الربع نهائي.

تقدم المنتخب الفرنسي في المباراة حتي الدقيقة التسعين من عمر المباراة، بثلاث اهداف مقابل هدفين، ليضرب المنتخب السويسري بالهدف القاتل في المباراة والذي يأخذنا إلى الوقت الإضافي، بعد التعادل الإيجابي.

سجل المنتخب السويسري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة من خلال هجمة للمنتخب السويسري من الجبهة اليسرى أنهاها ستيفين زوبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها هاريس سيفيروفيتش برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

أهدر المنتخب السويسري ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفار، ويتألق لوريس ويتصدى لضربة الجزاء، من أقدام ريكاردو رودريجيز أهدر ركلة الجزاء للمنتخب السويسري بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس هوجو لوريس ونجح في التصدي لها ببراعة.