جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تقوم من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطى الإسلامى.





وقال وزير الأوقاف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يتم تسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة والتى تتضمن أقراصا مدمجة و"فلاشات" ومطبوعات ورقية، بلغات مختلفة منها: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية واليابانية والإسبانية والألمانية. وأضاف أن الوزارة سلمت إصداراتها إلى المراسلين الأجانب بعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب لهذه المطبوعات، لافتًا إلى أنه جرى توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة فى الخارج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: تسليم المراسلين الأجانب إصدارات الفكر الوسطى المستنير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.