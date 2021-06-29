نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو والسيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير الآن تتجاوز 65%، وأن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل جيد.





وأضاف يونس خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن جميع الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، عدا بعض المناطق التى تشهد الأعمال التوسعية، وخصوصا أعلى الخصوص والمرج فى اتجاه نفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الاوتوستراد.

وأشار يونس، إلى أن هناك كثافات مرتفعة بمحور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، كما يفضل سلوك محور روض الفرج.

وعن الحالة فى الجيزة، أوضح أن المحاور داخل المحافظة تعمل بشكل جيد، عدا بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه للدقى، حيث يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، وكذلك وجود أحجام بمنزل محور صفط اللبن للقادم من الدائرى ومتجه لشارع ثروت، كما يفضل سلوك منزل محور أحمد عرابى.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص والمنيب.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا محور صفط المتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

وفى القاهرة، أكد يونس أن هناك أحجام أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الزواية ومتجه للفنجرى، ويفضل شارع مصر والسودان، كما يوجد أحجام أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبرى سراى القبة، كما توجد أحجام أعلى مطلع كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، ويفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العينى، وفى الكورنيش أحجام متفرقة من الساحل حتى السبتية فى اتجاه التحرير.

وقال يونس إن جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.