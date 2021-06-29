/637887/استقرار-فى-اسعار-الذهب-فى-مصر-اليوم-الثلاثاء

تشهد اسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 29\6\2021، استقرار فى السوق المحلية المصرية ، ويمثل سعر الذهب أهمية كبير للعديد من أرباب الأسر والشباب المقبلين على الزواج،لذا يسعى العديد إلى التعرف على أسعار الذهب من أجل تحديد موقفهم من البيع والشراء للخام الأصفر، كما يعتبره البعض للحفاظ على المدخرات والأموال.

يستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر ، بعد اضافة سعر المصنعية والتي تختلف من محل لأخر ومن عيار إلى أخر ، ومن منطقة لأخري ،والذي تكشف عنه محلات الصاغة سعر مبدائي أي بدون إضافة سعر المصنعية،ويبدأ من 20 جنيه وحتى مائة جنيه. ويستعرض موقع دوت الخليج سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، بحسب التعاملات الصباحية في محلات الصاغة في التالي :- 1- سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 - 773 جنيه. 2- سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 24 - 883.5 جنيه. اسعار الذهب اليوم 3- سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 18 - 662.5 جنيه. 4- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء - 6184 جنيه. 5- سعر أوقية الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء - 1777 دولار.

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