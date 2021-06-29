/637889/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-تفاصيل

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة لليوم الثاني في سوق العبور اليوم الثلاثاء 29-6-2021، ونقدم الأسعار لقراء ومتابعين موقع دوت الخليج ليظلوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين المانجو، الثوم، الكانتلوب، والخيار البلدي وجاءت كالتالي في السوق:

أسعار الخضار: بلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20-30 كيلو وسجل كيلو بامية من 9-13 جنيها وصل كيلو ورق العنب بلدي لـ 13 جنيها وتراجع سعر الخيار البلدي لـ2-4 جنيه ووصل البطاطس من 4.5- 5.5 جنيهات ووصل سعر كيلو القلقاس من 6 لـ9 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل من 1.5-3 جنيه ووصل البنجر إلى 4 جنيهات وسعر الطماطم من ما بين 1.50 – 2.7 جنيهات ووصل سعر كيلو الكوسة من 2.5- 5 جنيه وسجل سعر الفاصوليا 3.5-5 جنيهات والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه والبسلة 3 إلى 5 جنيهات الليمون البلدي بين 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات والملوخية 2-4 جنيه. أسعار الفاكهة: وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 10 لـ14 جنيها. وسجل كيلو التفاح المصري 10 جنيهات. وسجل سعر البرقوق 10-20 للكيلو. وتراوح سعر الكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. وبلغ سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. وتراوح كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها.

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