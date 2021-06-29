/637882/فحص-طبي-للاعب-الزمالك-لتحديد-موقفه-من-مباراة-غزل-المحلة

يخضع عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لفحص طبى تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض، لتحديد موعد عودته لتدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعدما خضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلى، فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، منعته من المشاركة مع الأبيض فى المباريات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، على ملعب السويس.

وحقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة في لقاء الدور الربع نهائي لببطولة كأس مصر، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء شهد عليه ستاد السويس، ليغادر الفريق المصري البطولة، وبعدها بأسبوع يتواجهان في الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

نتيجة المباراة في الدوري

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض.

لزمالك يتوج بالدوري

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .