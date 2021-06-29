/637883/موعد-مباراة-الزمالك-وغزل-المحلة-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة الزمالك المقبلة أمام نظيرة غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 7/5 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز، علي استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

ستكون المباراة ثأرية للفارس الأبيض، حيث خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في المحلة بهدفين لهدف، فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على مصر المقاصة بهدف نظيف، ليصل رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، أما المحلة فقد تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله ليتواجد في المركز 13 برصيد 32 نقطة

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشته.

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، على ملعب السويس.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .