بعد رد شيرين..نضال الأحمدية تؤكد حقيقة التسجيل الصوتي

/637884/بعد-رد-شيريننضال-الأحمدية-تؤكد-حقيقة-التسجيل-الصوتي

أكدت الإعلامية نضال الأحمدية، رئيسة مجلة «الجرس» والمسؤلة عن نشر التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب، حقيقة تسريب التسجيل الصوتي خاصة بعد رد الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي لم تتحدث به عن هذا التسجيل فقط اكتفت بالتعليق عن كون علاقتها بزوجها حسام حبيب بخير للغاية وأنهما لم ينفصلا كما زعم التسجيل الصوتي.

دوت الخليج يكشف رد نضال الأحمدية بعد تعليق شيرين على أزمة التسجيل الصوتي

أوضحت الأحمدية أثناء مداخلة لها مع الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامجها «90 دقيقة» الذي يعرض على قناة المحور، بأن عدم نفي شيرين للتسجيل الصوتي يؤكد حقيقته، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي إذ أن عدد ضخم من الأشخاص اهتموا بسماع التسجيلات وهذا يدل على أن ما قدمته صحيفة الجرس شيء يتمنى الناس أن يسمعونه ولم تقدم خبرًا تافهًا.

نضال الأحمدية تطلب من والد حبيب رفع دعوى قضائية ضدها

وتابعت مشيرة إلى لجوء والد حسام حبيب لرفع دعوى قضائية ضدها إذا كان متأكدًا بأن التسجيل الصوتي غير منسوب له، قائلة: "ما سمعتموه كان صوت والد حسام حبيبي، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي، وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته".

تعليق شيرين عبدالوهاب بعد أزمة التسجيل الصوتي

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين خرجت لأول مرة منذ بداية أزمتها مع التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب والذي يحاول من خلال الايقاع بينه وبين زوجته شيرين عبدالوهاب، لتطمئن شيرين جمهورها وزملائها في الوسط الفني موضحة بأن علاقتها بزوجها مازالت مستمرة ولا اي شيء يهدد حياتهم على الإطلاق، موجهة كلمات شكر وثناء لحسام حبيب ووالدته.

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".

تسجيل صوتي يكشف خداع حسام حبيب لشيرين

كشف التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.