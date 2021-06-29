/637890/موعد-مباراة-ألمانيا-ضد-إنجلترا-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيرة المانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن دور 16 من كأس الأمم الأوروربية”2020”.

ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة:

يستضيف ستاد ويمبلي مباراة قوية تجمع بين إنجلترا وألمانيا في دور 16 من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور الثاني في كأس أمم أوروبا بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك وتعادل مع اسكتلندا.

المنتخب الألماني وقع في مجموعة الموت في يورو 2020، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، حيث خسر من فرنسا في المباراة الأولى ثم فاز على البرتغال في الثانية، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر كالفين فيليبس - ديكلان رايس رحيم ستيرلينج - ماسون ماونت - فيل فودين هاري كين.

الشتكيل المتوقع لمنتخب المانيا

في حراسة المرمي:مانويل نوير

خط الدفاع:انطونيو روديجير - ماتس هوميلز - ماتياس جينتر

خط الوسط:روبين جوسينس - توني كروس - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: سيرج جنابري - توماس مولر - كاي هافيرتس

فيما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولات الأوروبية خلال “يورو 2000”، وحينها حسم منتخب إنجلترا النتيجة بهدف دون رد، ضمن دور المجموعات.

أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين في بطولة كبرى، فكانت خلال منافسات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وحينها تغلب منتخب ألمانيا 4-1 في الدور ثمن النهائي.

وخاض المنتخبان مباراتين في تاريخ البطولات الأوروبية، وتبادلا فيهما الفوز، كما تواجه المنتخبان 4 مرات في تاريخ نهائيات كأس العالم، وفاز المنتخب الألماني 3 مرات، والمنتخب الإنجليزي مرة وحيدة، وكانت في نهائي بطولة 1966.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الإنجليزي تأهل للدور الثاني في “يورو 2020” بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك بنتيجة واحدة 1-0، وتعادل مع اسكتلندا بدون أهداف.

فيما وقع المنتخب الألماني في «مجموعة الموت» في “يورو 2020”، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، بعد أن خسر من فرنسا في المباراة الأولى 0-1، ثم فاز على البرتغال في الثانية 4-2، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة، لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل 2-2.