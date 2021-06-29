شيرين تشارك في مسرحية «لما الرجالة تفك» مع أكرم حسني

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دوت الخليج يكشف حقيقة مشاركة شيرين في مسرحية لما الرجالة تفك

صرحت شيرين لإحدى المصادر بأنها تواصلت بالفعل مع الجهة المنتجة للمسرحية منذ شهرين، وأبدت موافقتها مبدئيًا، لكنها لم تتعاقد بشكل رسمي حتى الآن فمازالت في مرحلة قراءة السيناريو.

لما الرجالة تفك من تأليف جورج عزمى، وإخراج خالد جلال وتشارك فى بطولته أيتن عامر وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر البدء في البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

لما الرجالة تفك يشهد التعاون الثاني لأكرم حسني وأحمد أمين

وتعد مسرحية لما الرجالة تفك التعاون الثاني ل أكرم حسني وأحمد أمين إذ تعاونا في مسلسل الوصية الذي عُرض في مارثون شهر رمضان 2018 والذي انتمى الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

شيرين تشارك في فيلم الشنطة

ويعرض للفنانة شيرين حاليًا فيلم "الشنطة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.

والفيلم من بطولة الفنان بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري.

رفع فيلم الشنطة من دور العرض

الجدير بالذكر أن مؤشرات نجاح فيلم الشنطة ليست بالمبشرة خاصة في وجود فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني الذي لازال يحافظ على تصدره في دور العرض السينمائية في حين يتذيلها فيلم «الشنطة» اذ وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في إحدى تصريحاته أنه من المتوقع رفع الفيلم من السينمات لقلة الإيرادات.

أكرم حسني يخوض تجربته المسرحية لأول مرة

وكان أكرم حسنى قد أثبت نجاحه في خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى خلال العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، الذي شارك بها مع كلًا من شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وقدمها أيضًا في السعودية وجدة ولاقت نجاحًا واسعًا كعادة أعمال أكرم حسني.