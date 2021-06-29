سفير مصر في سول يشارك في مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب...

شارك د. حازم فهمي سفير مصر لدى سول، عبر وسائل التواصل المرئي، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بوهان الكورية بشأن برنامج تدريب للكوادر المصرية الشابة للحصول علي درجة ماجستير الهندسة في مجال الذكاء الصناعي، وذلك في إطار "مبادرة بناة مصر الرقمية"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، ووقع عن الجانب الكوري رئيس جامعة بوهان الكورية "مو هوان كيم"، حيث ألقى الوزير عمرو طلعت كلمة بتلك المناسبة تحدث فيها عن المبادرة الرئاسية "بناة مصر الرقمية"، أثنى فيها على الاتفاق مُعربًا عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الكوري في كافة مجالات التكنولوجيا المتطورة وبصفة خاصة الذكاء الصناعي. كما شارك السفير "هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة بكلمة مسجلة.

وصرح السفير حازم فهمي في هذا السياق أن جامعة بوهان الكورية مصنفة كرقم 81 من حيث أفضل جامعات العالم وفقا لتصنيف QS الدولي للجامعات لعام 2021، كما أنها إحتلت المرتبة الثالثة من حيث أفضل الجامعات الصغيرة في العالم (أقل من خمس آلاف طالب) وفقا لتصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2020، وبذلك تكون من أفضل الجامعات المشاركة في المبادرة الرئاسية "مبادرة بناة مصر الرقمية" تصنفيًا حتى الآن.