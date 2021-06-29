/637888/كوبا-أمريكا-ميسي-يقود-الأرجنتين-إلى-الدور-ربع-النهائي

حقق منتخب منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره منتخب بوليفيا، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للجموعة الأولى، من بطولة "كوبا أمريكا2021"، والتي أقيمت علي ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، وبدأت المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا.

منتخب الأرجنتين يلتقي بمنتخب الإكوادور في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، من بطولة "كوبا أمريكا 2021"، ويلتقي راقصي التانجو مع نظيره منتخب الإكوادور، وتقام المباراة يوم الاحد الموافق 4 يوليو، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة فجرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 Max، ويعرض موقع دوت الخليج أحداث مباراة الأرجنتين ومنتخب بوليفيا في الجولة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا.

مباراة منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا

تقدم منتخب الأرجنتين عن طريق إحرز جوميز للهدف الأول للا ألبيسيلستي في الدقيقة السادسة، ثم سجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين(33) عن طريق ضربة جزاء، احتسبها الحكم لراقصي التانجو، وأحرز البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42، بالإضافة إلى الهدف الرابع، والذي سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من زمن المبارة، وأحرز إروين سافيدرا هدف بوليفيا الوحيد، في الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة.

مشوار منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة "كوبا أميركا 2021"

بعد فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، على منتخب بوليفيا، في المباراة التي جمعتهم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة "كوبا أميركا 2021"، تربع منتخب لا ألبيسيلستي، في صداراة المجموعة الأولى، حيث يمتلك راقصي التانجو 10 نقاط، بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، حيث أنه لم يستطع تحقيق أي نقطة في البطولة. تشكيل منتخب الأرجنتين أمام منتخب بوليفيا في كوبا أميركا

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني. في خط الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا. في خط الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز. في خط الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.