مبابي يوجه رسالة حزينة لجماهير فرنسا بعد الخروج من«يورو 2020»

/637900/مبابي-يوجه-رسالة-حزينة-لجماهير-فرنسا-بعد-الخروج-منيورو-2020

قدم النجم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مبابي، خلال رسالة على حسابه الشخصي "تويتر": "من الصعب جدا أن نغلق هذه الصفحة، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول الى هدفنا، انا آسف جداً لاهدار ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق ولكنني فشلت، العثور على النوم سيكون صعباً وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي احبها كثيراً".

وأضاف: "أعلم أن المشجعين خاب أملهم، لكنني ما زلت بحاجة إليهم وإلى دعمهم، شكرا لكل الدعم الذي منحتموني إيّاه، أهم شيء هُو النهوض في اليوم التالي بكامل القوه للتركيز على المواعيد النهائيه القادمه ، تهانينا الى منتخب سويسرا وأتمنى لهم التوفيق".

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيما بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.

لكن بنزيمة سجل ثنائية غيرت كل شيء في المباراة ليأتي من بعده نجم وسط مانشستر يونايتد المشاغب، بوجبا ، ليسجل أحد أجمل أهداف يورو 2020، حين قرر إطلاق تسديدة مقوسة من حوالي 25 ياردة عانقت المقص الأيسر للحارس زومر الذي قفز عليها دون جدوى لتصبح النتيجة 1/3.

ورغم العودة الرائعة للديوك الفرنسية في أجواء المباراة بثلاثة أهداف متتالية، تمكن منتخب الساعات السويسرية من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين في توقيت مثالي حملا إمضاء سيفيروفيتش وجافرانوفيتش في الدقيقتين 81 و90.

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كيمبيبي ، لينجليه ، فاران.

خط الوسط: رابيو ، كانتي ، بوجبا ، بافارد.

خط الهجوم: جريزمان ، مبابي ، بنزيما.

تشكيل منتخب سويسرا

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – شيردان شاكيري – جارنيت شاكا – ستيفين زوبير.

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو.