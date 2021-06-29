للمرة الثانية..ندى ماهر تتعاون مع محمد صبحي في نجوم الضهر

/637902/للمرة-الثانيةندى-ماهر-تتعاون-مع-محمد-صبحي-في-نجوم-الضهر

تشارك الفنانة ندى ماهر مع الفنان الكبير محمد صبحي في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» بعد أن اختارها في مسرحيته الأولى «غزل البنات» لتلعب دور ليلى مراد التي جسدته في فيلمها "ليلى بنت مراد باشا" وذلك بعد أن اعتذرت غادة رجب عن تقديم الدور.

دوت الخليج يكشف مشاركة ندى ماهر في مسرحية نجوم الضهر للمرة الثانية مع محمد صبحي

يشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

مسرحة نجوم الضهر

مسرحية «نجوم الضهر» من إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: "سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط".

معلومات عن ندى ماهر

ندى ماهر ممثلة مصرية درست المعهد العالي للسينمافي الجيزة، اختارها الفنان محمد صبحى لبطولة مسرحية "غزل البنات"، بعد اعتذار الفنانة غادة رجب لانشغالها خلال الفترة المقبلة لتجسد ندى شخصية "ليلى" وهي نفس الشخصية التى جسدتها الفنانة ليلى مراد فى الفيلم الشهير الذى قام ببطولته نجيب الريحاني.

قدمت مسرحية بعنوان "خيبتنا" عن فكرة من كتاب للفيلسوف الأمريكى «فرانسيس فوكوياما»، وكانت من اشهر أعمالها الدرامية مسلسل «عوالم خفية» أما الفنان الكبير عادل إمام.

عملت مع العديد من كبار الوسط الفني منهم محمد صبحي وسارة ابراهيم وبوسي الهواري ومحمد يحيي وأحمد جمال وحازم القاضي.