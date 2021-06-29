/637905/كوبا-أمريكا-كافاني-يقود-الأوروجواي-إلى-الدور-ربع-النهائي

فاز منتخب الأوروجواي بقيادة إدينسون كافاني، على منتخب الباراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، والتي تلعب في دولة البرازيل.

ترتيب الباراجواي والأوروجواي في كوبا أمريكا

استطاع إدينسون كافاني نجم منتخب الأوروجواي وفريق مانشستر يونايتد، من تسجيل هدف المباراة الوحيد، وذلك عن طريق إحرازه لضربة الجزاء، التي احتسبها حكم المباراة لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ليحتل منتخب الأوروجواي، المركز الثاني برصيد سبع نقاط، حيث يحتل منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي المركز الأول في المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب الباراجواي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويعرض موقع دوت الخليج مشوار المنتخبين في البطولة:

مشوار المنتخبين في دور المجموعات

تأهل منتخب الأوروجواي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، حيث يحتل منتخب الأوروجواي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيده عن منتخب البارجواي صاحب المركز الثالث، ويلتقي منتخب الأوروجواي مع نظيره منتخب كولمبيا، والذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية. يلتقي منتخب البارجواي، صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموة الأولى برصيد 6 نقاط، مع نظيره منخب بيرو، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية"كوبا أمريكا 2021".

الجدير بالذكر أن منتخب الباراجواي لم يستطع الفوز على منتخب الأوروجواي، في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية"كوبا أمريكا 2021"، منذ عام 1947.

تشكيل منتخب الأوروجواي

في حراسة المرمى: موسيليرا في خط الدفاع: فينا - جودين - خيمينيز - نانديز في خط الوسط: فيسينو - فالفيردي -دي لاكروز - أراسكيتا.

في خط الهجوم: كافاني -سواريز

ميسي يقود الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي

استطاع منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، تحقيق الفوز على منتخب بوليفيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة “كوبا أمريكا 2021”، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/1، لصالح منتخب راقصي التانجو، ليتأهل رفاق ميسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى.