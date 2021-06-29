محافظ جنوب سيناء: تطعيم جميع العاملين بالسياحة فى شرم الشيخ ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فودة فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصرى، إن كل من يتعامل مع السياح سواء العاملين بالفنادق أو المراكب أو سائقى السيارات تم تطعيمهم، مضيفا أننا نستقبل وفودا كثيرة من دول مختلف مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا.

وأشار إلى وجود مشروع توأمة بيننا وبين مدينة نيش الصربية بهدف تسويق السياحة، مضيفا أن المحافظة تعمل مع وزارة السياحة بروح الفريق بهدف تنشيط السياحة.

وبشأن تطوير مدينة الطور، قال محافظ جنوب سيناء إننا نعمل منذ أكثر من سنتين لإقامة مشروعات تنموية فى مدينة الطور فضلا عن تعظيم ما لدينا من موارد، مشيرا إلى أن العام الجارى هو عام تطوير مدينة الطور.

وأضاف أن هناك مساع لتحويل جنوب سيناء لمقصد عالمى للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن الألمان أكدوا أن المياه فى حمام موسى تعالج العديد من الأمراض.