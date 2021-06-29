محافظ القاهرة: 108 أتوبيسات جاهزة لخدمة جمهور معرض القاهرة للكتاب

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبد العال محافظ القاهرة استعداد أجهزة المحافظة لإقامة معرض القاهرة للكتاب الدولى فى دورته الـ 52 والذى تقيمه الهيئة العامة للكتاب خلال الفترة من 30 يونيه حتى 15 يوليو من العام الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية رئيس الجمهورية





وأعلن محافظ القاهرة التنسبق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام بـ 108 أتوبيسات منها 7 خطوط جديدة خدمة خاصة مختلفة المسارات بإجمالى 58 أتوبيسا لخدمة جمهور المعرض تغطى معظم مناطق القاهرة، بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض بـ50 سيارة.

وأوضح اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام انه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة وهى كالتالى:

من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، والخط الثانى يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمى ثم شارع رمسيس والعباسية ونادى السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحى السابع وحى السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العينى والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراى القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات ، وتم مد مسار خط العباسية معرض الكتاب ليبدأ من دوران شبرا بدلًا من العباسية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه بالإضافة للخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهى خط احمد حلمى معرض الكتاب التجمع الثالث بـ 16 سيارة، وخط عبد المنعم رياض معرض الكتاب الجامعة الأميريكية بـ 15 سيارة وخط شرق شبرا الخيمة معرض الكتاب التجمع الثالث بـ 12 سيارة وخط بولاق الدكرور معرض الكتاب التجمع الثالث بـ7 سيارات.