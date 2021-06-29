البابا يلتقى كهنة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، أمس الاثنين، الآباء كهنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا فى مصر الجديدة، أثناء قضائهم يومًا روحيًّا دراسيًّا فى المكتبة البابوية المركزية فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





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