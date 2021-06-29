وزير النقل في جولة مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انضباط...

الوزير :

1. إمكانية حجز تذاكر كافة أنواع القطارات من أي شباك سواء خارج او داخل المحطة سواء للقطارات المميزة او المكيفة

2. ضرورة تواجد الموظفين في كافة شبابيك التذاكر على مدار اليوم

3. ضرورة زيادة عدد العربات التي تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خارج المحطة للارصفة

4. ضرورة القيام بأعمال نظافة القطارات والمحطات على مدار 24 ساعة

5.ضرورة حسن معاملة الركاب والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كافة التسهيلات لهم

فاجئ اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل العاملين بمحطه مصر للسكه الحديديه في تمام الساعة الثامنة صباحا وذلك لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

وهي الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة حيث تفقد شبابيك التذاكر واكد على ضروره الحفاظ على الشكل الجمالي للأكشاك الموجودة بالساحة الخارجية للمحطة وتواجد الموظفين في كافة شبابيك التذاكر على مدار اليوم مع إمكانية حجز تذاكر كافة أنواع القطارات من أي شباك سواء خارج او داخل المحطة سواء للقطارات المميزة او المكيفة مع حسن معاملة الركاب والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم عبر خطوط شبكة السكة الحديد

كما أكد على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون بدون تذكرة و حوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الاسراع في تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وحيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات و الانضباط التام من كافة العامين سواء في الالتزام بمواعيد العمل او في تأدية المهام الموكلة لكل موظف وفقاً للمهام المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي مع ضرورة اعلام كافة العاملين بالهيئة باي مشكلة خاصة بالعمل و طرق حلها لتفادي وقوعها مرة اخرى مع ضرورة زيادة عدد العربات التي تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خارج المحطة للارصفة

كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، على وضع الحلول المناسبة لتأخيرات القطارات وتقليل فترات التأخيرات لأقل حد ممكن وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24ساعة.

كما التقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم الخاصة بالخدمات المقدمة وأوضح الوزير انه سوف يتم دراستها بدقة لتلبية كافة طلبات المواطنين بما لايؤثر على جداول التشغيل