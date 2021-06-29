/637914/مؤسس-أمهات-مصر-تهنيء-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكري-ثورة-30-يونيو

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى التهنئة المقدمة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو

مؤسس أمهات مصر تهنئ الرئيس السيسي

كما قدمت عبير، في تصريحات صحفية، التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري الثورة المجيدة، والتي انقذت مصر من مصير وطريق مظلم كاد أن يدمرها لولا تدخل جيشنا العظيم بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، في ذلك الوقت، واستجاب لرغبة الشعب المصري في انقاذه من قوي الشر والظلام.

استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

هذا وتستعد وزارة التربية والتعليم، لامتحانات الثانوية العامة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021، وذلك في تمام الساعة 6 مساء غدا الثلاثاء الموافق 29/6/2021.

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وفى سياق متصل، كان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الإثنين، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام، ومجموع 180 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.