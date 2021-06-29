أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء: موعد مباراة منتخب مصر للشباب..فحص طبي للاعب الزمالك لتحديد موقفه .. موعد مباراة الفارس الأبيض وغزل المحلة.. مواجهات «يورو 2020»

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء موعد مباراة منتخب مصر للشباب،

«يورو 2020»

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة والسويد وأوكرانيا في ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 202"

تقام مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيرة ألمانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة السويد أمام منتخب أوكرانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام طاجكستان

تقام اليوم مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيرة منتخب طاجكستان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، علي استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل.

يدخل منتخب مصر للشباب أمام نظيرة طاجكستان، والتي من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في امام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات البطولة العربية

فحص طبي للاعب الزمالك لتحديد موقفه من مباراة غزل المحلة

يخضع عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لفحص طبى تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض، لتحديد موعد عودته لتدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعدما خضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلى، فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، منعته من المشاركة مع الأبيض فى المباريات الأخيرة

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب.

مبابي يوجه رسالة حزينة لجماهير

قدم النجم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وقال مبابي، خلال رسالة على حسابه الشخصي "تويتر": "من الصعب جدا أن نغلق هذه الصفحة، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول الى هدفنا، انا آسف جداً لاهدار ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق ولكنني فشلت، العثور على النوم سيكون صعباً وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي احبها كثيراً".

وأضاف: "أعلم أن المشجعين خاب أملهم، لكنني ما زلت بحاجة إليهم وإلى دعمهم، شكرا لكل الدعم الذي منحتموني إيّاه، أهم شيء هُو النهوض في اليوم التالي بكامل القوه للتركيز على المواعيد النهائيه القادمه ، تهانينا الى منتخب سويسرا وأتمنى لهم التوفيق".