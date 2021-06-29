/637910/تامر-عبد-الحميد-قناة-الزمالك-مش-بتحترم-حد-ولا-بتقدر-حد-خالص-وبلاش-بقى-اكمل

تحدث تامر عبد الحميد”دونجا” نجم الزمالك السابق، عن سبب البعض في العتاب عليه عند رفصة الظهور بقناة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

ويستعرض دوت الخليج تصريحاته:

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”هو ليه بعض الاصدقاء بتعتب عليه انى هطلع مع مهيب عبدالهادى النهارده ؟؟”.

وتابع:”طيب انا ك زملكاوى ولعبت فى الزمالك ايه اكتر قناه ممكن تقدرنى فى الاعلام ؟؟؟؟

هرد على السؤال التانى لانى عارف اجابتك .

قناة الزمالك مش بتحترم حد ولا بتقدر حد خالص والموضوع كله بلاش بقى اكمل علشان كده هبوظ الدنيا اكتر ماهى بايظه .

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق فوز قوي وصعب على مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد، على ملعب السويس.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .