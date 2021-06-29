/637917/حسام-حبيب-يوجه-الشكر-لبسمة-وهبة-وعمرو-أديب-بعد-أزمته-الأخيرة-فيديو

حرص المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب توجيه الشكر والتقدير لكل من سانده ودعمه في أزمته الأخيرة، وجاء على رأسهم الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة والإعلامي عمرو أديب، فضلًا عن كابتن إبراهيم سعيد.

دوت الخليج يرصد امتنان المطرب حسام حبيب للإعلامي عمرو أديب والمذيعة بسمة وهبة بعد مساندتهما له في أزمته الأخيرة.

تعليق حسام حبيب على آراء بسمة وهبة وعمرو أديب في أزمته الأخيرة

نشر حبيب مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "شكر خاص جدًا"، واستهل حبيب الفيديو بتوجيه الشكر لصديقه قائلًا: "كابتن إبراهيم حبيب صديقي وعشرة عمري.. اه يمكن بقالنا كتير متكلمناش لكن عشان اتربينا زمان مع بعض وصحاب من زمان فهو عارف مين حسام الحمد لله.. بشكره وبقوله أنت بمائة راجل.. أنت بتفهم في الأصول عن ناس المفروض أنها متعلمة وكده".

حسام حبيب يكشف هوية التسجيل المسرب

وتابع حبيب موضحًا كون التسجيل المسرب تسجيل أم عمل استقصائي: "المذيعة الكبيرة بسمة وهبة.. كتر ألف خيرك.. أنا مكلمتكيش ولا أنتي كلمتيني بس أنا سمعت من أمي.. أنك فعلًا اهتميتي بنقطة مهمة.. هو دا لقاء صحفي ولا تسريب.. لا أنا باكدلك أنه تسريب لمكالمة وأنا هبعتلك الفويس نوت بتاع صاحبة الموقع اللي حضرتك كنتي بتكلميها وبتقول أن احنا عملنا عمل استقصائي وجلنا معلومات أن احنا زقينا عليه حد من 6 شهور عشان يوقعه في الكلام"

وأنهى حديثه ممتنًا للإعلامي عمرو أديب: "وبشكر طبعًا الأستاذ الإعلامي عمرو أديب على اهتمامه برضو.. وكل الناس مش عايز أنسى حد اللي عارفة أن علاقتي أنا وشيرين أبسط من الكلام دا".

حسام حبيب يعاني من صدمة نفسية بعد أزمة التسجيل المسرب

وأوضح حبيب أنه يبتسم بسبب الصدمة، مؤكدًا أن لا أحد يستحق الحزن عليه أو بسببه، وأن علاقته بزوجته شيرين عبد الوهاب تتعدى حدود تلك المشاكل والخلافات.