/637918/هناء-سرور-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تثبيت-العمالة-المؤقتة-بمراكز-الشباب

تقدمت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب،موجها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، بشأن العاملين المؤقتين بمراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية والذين تم تعيينهم من خلال محاضر مجلس الإدارة وفق صلاحيات مجلس إدارة مركز الشباب أو النادى مقابل أجر رمزى ضئيل جداً لحاجة العمل بالمركز ولسد العجز .

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة هناء سرور بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب

العاملين بمراكز الشباب

وأوضحت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، أن هؤلاء العاملين على هذا الحال المؤقت بمراكز الشباب منذ سنوات طويلة وأوضاعهم الوظيفية والمعيشية غير مستقرة ومهددة ، حيث أنهم غير مؤمن عليهم ولا يخضعون لمنظومة التأمين صحى من أجل العلاج في حين أنهم يعولون أسر ويتحملون مسئوليات معيشية وليس لهم أي مصدر دخل سوى هذه الوظيفة المؤقتة .

العاملين بالأندية

وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب الحكومة تثبيت العاملين المؤقتين بمراكز الشباب على درجات مالية حفاظاً على حقوقهم واستقرار أوضاعهم الوظيفية نظراً لظروفهم في ضوء توجيهات الحكومة بتطوير أداء العاملين بالدولة وحل مشاكلهم وخاصة العمالة المؤقتة .

هذا ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان وزير العدل. بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.