/637921/انتقادات-نيابية-حادة-لوزير-العدل-بسبب-مصلحة-الشهر-العقاري

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دارة ملوي بمحافظة المنيا، انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المنظومة تؤجي خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان.

وقال النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.

ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين. ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.

وأشار النائب محمد أبو الخير، إلى تردي أوضاع المصحلة في سوهاج.

وتوافق معه في الرأي أيضا النائب محمد الحسيني، قائلا: نتوسم خيرا في وزير العدل أن يحل هذه الأزمة.

وطالب النائب رياض عبد الستار بفتح الباب أمام التعيينات لمواجهة نقص عدد الموظفين مصلحة الشهر العقاري.