/637922/مانشستر-سيتي-يمدد-عقد-فيرناندينيو-لمدة-موسم-أخر

أعلن الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"، تجديد تعاقد البرازيلي فيرناندينيو لاعب خط الوسط، لموسم واحد، وينتهي التعاقد في صيف 2022، ويتيح تمديد التعاقد مع فيرناندينيو، إستكمال مشواره الكروي لموسم تاسع بقميص السيتيزنز، حيث أنه لعب 350 مباراة، فاز خلالهم بـ 12 بطولة، ويعرض موقع دوت الخليج تصريحات فيرناندينيو بعد تجديد تعاقده مع فريق مانشستر سيتي:

تصريحات فيرناندينيو عقب تمديد تعاقده مع فريق مانشستر سيتي

وعبر البرازيلي فيرناندينيو، صاحب الـ 36 عاما، عن سعادتة باستكمال مسيرته الكروية لمدة عام أخر مع فريق مانشستر سيتي، حيث قال "في رأسي وعقلي، لم يتم إنجاز المهمة بعد، وأرغب في الحصول على التتويج بمزيد من البطولات مع فريق مانشستر سيتي".

وتابع" ولهذا السبب قررت البقاء هنا لمدة عام آخر ومحاولة مساعدة الفريق، على التتويج بمزيد من البطولات، ونسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتحقيق الأهداف التي يبحث عنها جماهير الفريق السماوي، ومن وجهة نظري، نحن يمكننا فعل ذلك، لا تزال هناك فرص للتحسن وتحقيق تلك الأهداف، ولا يوجد مستحيا في عالم كرة القدم، وأسعى إلى إسعاد جماهير مانشستر سيتي عن طرق مساعدة الفريق في التتويج بالعديد من البطولات".

وأضاف "بالنسبة لي ولعائلتي، إنه لمن دواعي سروري البقاء في مانشستر سيتي لمدة عام آخر، وأي لاعب يفخر بارتداء قميص الفريق السماوي، ونسعى لإسعاد الجماهير وحصد العديد من البطولات".

واخننم "من دواعي سروري، الاستمرار في القيام بنفس الطريقة، ومساعدة الفريق على حصد البطولات، وبالأخص بطولة دوري أبطال أوروبا، وقيادت فريق مانشستر سيتي داخل الملعب، وخارج الملعب، لمساعدتهم على التحسن، وتطويرالأداء خلال المباريات، فسأكون أسعد شخص هناك".

بداية فيرناندينيو مع فريق مانشستر سيتي

الجدير بالذكر أن البرازيلي فيرناندينيو، انضم إلى فريق مانشيستر سيتي في عام 2013، قادما من الفريق الأوكراني شاختار دونتسك، وتألق اللاعب مع الفريق السماوي، ونجح في حصد العديد من البطولات مع الفريق، وأصبح من أهم العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة مانويل بيليجريني، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، ثم بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للفريق السماوي والمدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني.

هزيمة مانشسنتر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

استتطاع فريق تشيلسي بقيادى توخيل المدر الفني للبلوز، التغلب على فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، ولم يستطع فريق السيتي من تحقيق أول بطولة له في دوري أبطال أوروبا.