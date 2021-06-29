الجامعة اليابانية: إعداد كوادر مصرية للعمل فى تحلية المياه بشراكة ألمانية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، اليوم الثلاثاء، مشروع التميز المصرى الألمانى فى تنقية وتحلية المياه بتمويل من هيئة التعاون الأكاديمى الألمانى لمدة 4 سنوات، وذلك بالتعاون مع جامعتى Duisburg-Essen University والفيوم.





صرح بذلك الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وقال إن المشروع يهدف إلى إنشاء دبلومة مهنية عملية فى تقنيات تنقية وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى والصناعى باستخدام الأغشية الرقيقة، وذلك لتأهيل للخريجين لسوق العمل. ولفت، إلى أن المشروع يشمل إجراء مشاريع تطوير ونقل للتكنولوجيا مع الشركات والجامعات الألمانية بهدف تصنيع بعض الأجزاء المهمة المستخدمة فى تنقية وتحلية المياه بخاصة الأغشية الرقيقة. وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنه سيتم عمل دورات تدريبية عملية مكثفة ومعتمدة تغطى أهم التطبيقات الصناعية المستخدمة حاليا فى تنقية وتحلية المياه. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعد خليل، مدير المشروع والأستاذ المشارك بقسم هندسة وعلوم المواد بالجامعة المصرية - اليابانية، إن المشروع سوف يساهم بقوة فى تأهيل كوادر مصرية شابة للعمل فى مجالات تنقية وتحلية المياه.

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