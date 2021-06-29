شيماء عليبة: 30 يونيو مسيرة إنجاز وحكاية شعب هزم الظلام

جدة - نرمين السيد - قالت شيماء عليبة، الملقبة بالمقاول البنت، إن ثورة 30 يونيو لا يمكن حصرها فقط فى إنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عظم هذا الإنجاز الذى أعاد مصر لشعبها، بعد محاولة قوى الظلام اختطافها.





وأضافت عليبة فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ما حدث عقب 30 يونيو 2013، أكد عظمة الشعب المصرى، بعد أن استطاع مواجهة الجماعات الإرهابية، وسطرت قوات الجيش والشرطة صفحات من نور، وجنبوا مصر السيناريو المؤلم الذى رسمه أعداؤها.

وأوضحت أن الخطط التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكدت قدرات المصريين الخارقة، بخوض معركتى الحرب ضد الإرهاب والبناء، ما يصعب على أى دولة فى العالم خوض معركتين مثلهما فى نفس الوقت، بل وتحقق هذا النجاح المبهر.

وتابعت المقاول البنت، أن ما نراه اليوم على أرض الواقع من إنجازات، يوضح بشكل كامل عظم ما فعله هذا الشعب، بناء وعمارة وعمل فى كل مكان، وصارت البلاد مثل خلية النحل.

واختتمت عليبة تصريحاتها، بأن مسيرة التنمية والإنجازات مستمرة، ويومًا بعد يومٍ سنرى مصر أفضل وأفضل مما نتمناها، لتبقى 30 يونيو مسيرة إنجاز وحكاية شعب هزم الظلام.