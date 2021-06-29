الحكومة تنفى ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية...

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف جدوى مشروع المونوريل أو اقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات التي ستمثل نقلة حضارية كبيرة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، حيث سيقوم بخدمة كافة الوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، وهو ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإسهام في تيسير حركة نقل الموظفين، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند "محطة الاستاد" بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بـ "محطة مدينة الفنون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.
وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
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