الإحتفال بالعيد الحادى والخمسين لقوات الدفاع الجوى

فى إطار إحتفالات قوات الدفاع الجوى بالعيد الحادى والخمسين أكد اللواء أ ح / محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة ، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوى المصرى ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى إحتفالاً بمرور واحد وخمسين عاماً على بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م ، والذى إتُخذ عيداً لقوات الدفاع الجوى .

وأكد قائد قوات الدفاع الجوى أن مقاتلى الدفاع الجوى مستعدون دائماً لمجابهة مايستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلماً وحرباً مادام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والإتجاهات الإستراتيجية .

ووجه التحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة ، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غالى ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوى الدرع الواقى الذى يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها .