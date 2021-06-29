التحقيق مع حسن راتب فى اتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار

تباشر الجهات المعنية، التحقيق مع رجل الاعمال حسن راتب عقب القبض عليه بتهمة التورط مع النائب السابق علاء حسانين و شقيقه وآخرين للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وتهريبها للخارج.
كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.
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