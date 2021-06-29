بعد رحيله.. محطات من حياة «أنسى ساويرس» أبرز رجل أعمال فى مصر

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توفى رجل الأعمال الشهير، أنسي ساويرس ، صاحب شركات أوراسكوم، منذ قليل، عن عمر يناهز 91 سنة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز محطات الملياردير الراحل.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى أبرز المحطات التى مر بها رجل الأعمال الشهير أنسي ساويرس

ثروة هائلة لعائلة ساويرس

ووفقًا لما جاء فى مجلة «فوربس» الأمريكية، المعنية بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن ثروة الراحل كانت خلال عام 2010 تقدر 3.1 مليار دولار، وأبنائه نجيب ونصيف ساويرس يُعدان من أغنى رجل الأعمال فى العالم العربي.

مسيرة عامرة بالانجازات

وأنسي نجيب ساويرس (14 أغسطس 1930 - 29 يونيو 2021) هو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين. مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

ولد في سوهاج لعائلة قبطية. كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "انسى ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

ونقلًا عن الكاتب محمد عبدالقدوس، فى حوار مطول له مع أنسي ساوريس، فقد قال له، إن والده اسمه نجيب وكان يعمل فى المحاماة التى نبغ فيها ، وكان من أنجح المحامين في الصعيد كله، وكون ثروة لا بأس بها من عمله. وأشار أنسي فى حواره، إلى أنه والده لم يعمل قط بالتجارة بل ظل مخلصاً لمهنته حتى سن الخامسة والسبعين، وبعدها تقاعد، وتوفي وعمره ٨٥ سنة.. وورثت عنه الدقة في التعامل ولأنه كان محامياً، فقد كان حريصاً على كل ورقة يقوم بتوقيعها، وهذه الصفة من أبرز الصفات التي أخذتها منه في مجال عملي.

عمل أنسي ساويرس ولمدة طويلة فى المقاولات، ولكن تعرضت شركته للتأميم عام 1961 وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966. عمل هناك أيضًا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية. في الثمانينات والتسعينات، توسع نشاط الشركة ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

أنسي ساويرس كان متزوجًا من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة. وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.