موعد مباراة منتخب اليد أمام إسبانيا فى المواجهة الودية استعداداً لأولمبياد طوكيو

/637919/موعد-مباراة-منتخب-اليد-أمام-إسبانيا-فى-المواجهة-الودية-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الإسبانى، اليوم الثلاثاء، فى دورة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فيها الفراعنة فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة: وخاض منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا أولى وديات دورة إسبانيا أمس أمام كرواتيا قبل مواجهة صاحب الأرض اليوم. وضمت قائمة منتخب مصر كلا من : حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي. الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل. كانت قرعة أوليمبياد طوكيو لكرة اليد، قد أسفرت عن وقوع منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية مع كل من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين. وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي: مصر والبرتغال يوم 24 يوليو الساعة 12:30 ظهرا. مصر والدنمارك يوم 26 يوليو الساعة 7:15 صباحا. مصر واليابان يوم 28 يوليو الساعة 7:15 صباحا. مصر والسويد يوم 30 يوليو الساعة 9:15 صباحا. مصر والبحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 فجرا. وتضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو : المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين. المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين. وكان منتخب مصر قد حقق المركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي، بينما توج منتخب الدنمارك باللقب وحل منتخب السويد وصيفا وحصد إسبانيا المركز الثالث.

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