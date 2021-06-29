/637915/رئيس-النواب--يهنئ-الشعب-المصرى-بذكرى-30-يونيو-ويؤكد--السيسي-حمى-مصر-من-الفتن-وحافظ-على-تماسك-نسيجها

هنأ المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 من يونيو 2013، وذلك مع بدء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس النواب بمناسبة ثورة يونيو

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، :”تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى الثلاثين من يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد”.

ذكرى ثورة 30يونيو

وتابع المستشار الدكتور حنفي الجبالي:”ففي الثلاثين من يونيه تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

انجازات ثورة 30يونيو 2013

وأضاف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانته، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته - رغم قصرها - حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها شاهد ودليل، لتعود مصر إلى الحياة” .

وقال رئيس مجلس النواب :” أتقدم باسمكم وباسمى بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها”.