/637924/حسام-حبيب-يهدد-نضال-الأحمدية-هتدفعي-التمن

ظهر المطرب حسام حبيب لأول مرة ليرد على الأزمة التي حلت به هو وزوجته الفنانة المصرية شيرين بسبب تسجيل صوتي لوالده سربته صحيفة الجرس اللبنانية مهاجما نضال الأحمدية التي كشفت عن محاولة حسين حبيب لتخريب علاقة الثنائي والسبب الرئسي لاشعال تلك الأزمة.

دوت الخليج يكشف تهديد حسام حبيب لنضال الأحمدية بسبب تسريب تسجيل صوتي منسوب لوالده

شارك حبيب في بداية فيديو له نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع صوتي لنضال الأحمدية تتحدث فيه عن تفاصيل التسجيل الصوتي قائلة: " هذا العمل استقصائي ونحن نعمل على تلك المعلومات الواردة إلينا منذ 6 أشهر، ولكن كان علينا التأكد من صحته وإيجاد دليل عليها، واستطعنا بطرقنا الخاصة الاختراق والحصول على هذا التسجيل الصوتي، وهذا العمل الاستقصائي بيوتجه أننا نخرج الآخر إذا كان ضار".

حسام حبيب يهدد نضال الأحمدية

ليرد حسام حبيب على تصريحات نضال الأحمدية وقد أعرب عن استيائه قائلًا: "أي عمل استقصائي يسمحلك أنك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة معترفة إنها مش مذيعة، من خارج شبكتك المعروفة اللي انت بتدريها، واعتقد كله عارف إنت بتشتغلي اي، هذا العمل الاستقصائي هتدفهه تمنه كبير".

وتابع حبيب: "اعتقد اللي انت بعتيها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة اللي بتديريها، وإللي بيعملوا أعمال استقصائية كلها معروفة برضو.. ربنا يهديكي، رغم أني معرفش ربنا ممكن يهدي إللي زيك ولا لأ".

واختتم حبيب مهاجما نضال الأحمدية قائلًا: "أخلاقي وتربيتي متسمحليش إني ألاقي لفظ أو حاجة أرد بيها على هذا الكائن اللي مينفعش أقول عنها بني آدم".

تعليق شيرين عبدالوهاب بعد أزمة التسجيل الصوتي

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين خرجت لأول مرة منذ بداية أزمتها مع التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب والذي يحاول من خلال الايقاع بينه وبين زوجته شيرين عبدالوهاب، لتطمئن شيرين جمهورها وزملائها في الوسط الفني موضحة بأن علاقتها بزوجها مازالت مستمرة ولا اي شيء يهدد حياتهم على الإطلاق، موجهة كلمات شكر وثناء لحسام حبيب ووالدته.

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".