/637926/نانسي-عجرم-تتخطى-حاجز-المليون-مشاهدة-بأغنية-أنا-جاية-معاك

تمكنت أغنية «أنا جاية معاك» الجديدة للمطربة اللبنانية نانسي عجرم تحقيق مليون مشاهدة، بعد مرور 3 أيام من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد عدد المشاهدات التي حققتها أغنية «أنا جاية معاك» للمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

أغنية أنا جاية معاك تجمع نانسي عجرم و خالد تاج الدين للمرة الثانية

أغنية «أنا جاية معاك» لنانسي عجرم، من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بعد أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

كلمات أغنية أنا جاية معاك لنانسي عجرم

جاءت كلمات أغنية «أنا جاية معاك» كالآتي: "طيب أنا جاية معاك طيب أنا ماشية وراك.. أنا هصدق وهجرب حظي وهعمل ضمناك طيب انا جايه معاك طيب أنا ماشية وراك.. حبيبي أصل عنيك بتقول إنك ياما هنا وهناك.. كان نفسي أقول قلبي في حبك مش جاي بس أعمل طب أمسك نفسي إزاي.. سلمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاه كلامي كله عليك عيوني عاشقه عنيك حبيبي أوعي تغيب لو يوم عني لا أنا قد الشوق يابو عيون جامدين أنا معاك لو فين.. أنا هسلم وهغمض عيني وأنت اللي تسوق كان نفسي أقول قلبي في حبك مش جاي بس أعمل طب أمسك نفسي إزاي سلمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاه.. طب أنا جاية معاك طب أنا ماشية".

نانسي عجرم تطرح أغنية مشكلتك الوحيدي

طرحت نانسي مؤخرًا أغنية «مشكلتك الوحيدي»، التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات على المولى، ألحان أيمن قميحي وتوزيع باسم الرزق".