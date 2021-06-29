/637927/نائب-لوزير-العدل-مديرين-شهر-عقاري-بياخدوا-50-أو-60-ألف-جنيه-رشاوي-شهريا

استكمل أعضاء مجلس النواب، الهجوم على وزير العدل، بسبب سوء أوضاع مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان.

دوت الخليج يرصد مناقشات النواب خلال الجلسة العامة بحضور وزير العدل

وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وجود رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، قائلا: "فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا".

موظفي الشهر العقاري

وتسائل النائب رياض عبد الستار ، عضو مجلس النواب ، في كلمته عن رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، لاسيما وأن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنين بسبب سوء الخدمات.

وطالب النائب رياض عبد الستار ،عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.

وقال: يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة.

محكمة ملوي

وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين.

هذا وافتتح المستشار الدكتور حنفي الجبالي عضو مجلس النواب، الجلسة العامة ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب خلال الجلسة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان وزير العدل. بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.