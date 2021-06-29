/637929/الزمالك-يتسبب-في-توقيع-عقوبة-على-اتحاد-الكرة

أعلن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة توقيع عقوبة من فيفا، وذلك بسبب تعطل تقنية الفيديو (الـ var)، في مباراة الزمالك وفريق مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري العام.

عقوبة الفيفا للاتحاد المصري

وأوضح المصدر أن حكم مباراة الزمالك وفريق مصر للمقاصة، أن حكم المباراة قام بفحص تقنية الفيديو قبل انطلاق صافرة المباراة، واكتشف الحكم عطلا فنيا في جهاز تقنية الفيديو، وأخبر الحكم الإداراة الفنية لفريق لطرفي المباراة الزمالك وفريق مصر المقاصة، ووافق إدارة الفريقين، على انطلاق المباراة بدون تقنية الفيديو.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري، بسبب إقامة مباراة الزمالك وفريق مصر المقاصة، ضمن منافاسات بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الفيديو، خاصة بعد إكتشاف حكم المباراة عطل جهاز الفيديو قبل انطلاق صافرة بداية المباراة.

بروتوكول تقنية الفيديو

الجدير بالذكر أن بروتوكول تقنية الفيديو، يحتم على المسؤلين عن تنظيم المباريات، التأكد من سلامة أجهزة الفيديو ومعاينتها قبل انطلاق المباراة بوقت كافي، وذلك منعا لحدوث أي مشكلة، وهذا لم يحدث في مباراة الزمالك وفريق مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، حيث أدى انقطاع التيار الكهربي إلى عطل في السماعات، ولم تنجح أي محاولة لحل تلك المشكلة، وقرر الفريقين خوض المباراة بدون استخدام تقنية الفيديو، مما تسبب في توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، ويعرض موقع دوت الخليج مشوار الزمالك في الدوري

مشوار الزمالك في بطولة الدوري

استطاع فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، التغلب على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري العام، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدف دون رد، ليحافظ الفريق الأبيض على صداراة الدوري، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، من 27 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، بينما لم يخسر سوى مبارتيين فقط، وأحرز لاعبي الزمالك 48 هدف، بينما استقبلت شباكه 18 هدف.