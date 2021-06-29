/637935/بدء-التحقيق-مع-حسن-راتب-رجل-الأعمال في-تمويل-عمليات-نائب-العفاريت-والجن

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته «نائب العفاريت»، وآخرين في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار بمصر القديمة وقامت القوة المصاحبه لرجل الأعمال بإدخاله منذ قليل اليوم الثلاثاء لغرفة وكيل النائب العام لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج تكشف تفاصيل وصول «راتب» النيابة وسط حراسة أمنية مشددة عقب ترحيله من قسم شرطة مصر القديمة.

تفاصيل الواقعة

وكان وصل «راتب» النيابة وسط حراسة أمنية مشددة عقب ترحيله من قسم شرطة مصر القديمة.

وتبين من التحقيقات تورط شقيق البرلماني السابق في الواقعة فتم إلقاء القبض عليه ولكن اعترافاته كانت كفيله في إصدار النيابة العامة قرار ضبط وإحضار رجل الأعمال حسن راتب، لتمويله عمليات التنقيب بملايين الجنيهات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كان جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت الذي تزعم تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، بعد ضبطه وآخرين في التنقيب على الآثار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن علاء حسنين النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينهم قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

وأضافت التحقيقات أن «نائب الجن والعفاريت» يتزعم عصابة للاتجار في الآثار، ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.