فى الذكرى السادسة.. مروة هشام بركات توجه رسالة لوالدها الشهيد

جدة - نرمين السيد - وجاءت نص رسالة ابنة الشهيد كالتالى:

29 يونيو 2021 الذكرى السادسة

رسالتى إلى حبيبى / أبى

لم أكن أريد أن أستعمل كلمة "حبيبى" بل أردت أن أستعمل كلمة أخرى، كلمة أقرب إلى الحقيقة وإلى شعورى نحوكِ وهى"العشق"

حنينى الجارف لك لم يترك لى الاختيار فقد أصبحت أنت رمزًا لكل ما أحبه فى وطنى

العيش بدون أب أمر ثقيل جدًا، أثقل من أن يتحمله قلبى.

رحيل من نحب يشبه الطوفان غير أنك لم تلحق بسفينة نوح

اتذكر نصيحتك لى فى ذات اليوم منذ 6 سنوات قبل ان اعتلى منصة القضاء وقد جاء منها: "أنا أحبك واعشقك، ولكنّى لا أريد منكِ أن تفنى كيانك فى كيانى ولا فى كيان أى إنسان، ولا أريد لك أن تستمدى ثقتك فى نفسك وفى الحياة منى أو من أى أنسان، أريد لك كيانك الخاص المستقل، والثقة التى تنبعث من النفس لا من الآخرين.

وإذ ذاك عندما يتحقق لكى هذا لن يستطيع أحد أن يحطمك، لا عدم وجودى فى الدنيا ولا أى مخلوق، إذ ذاك فقط تستطيعين أن تلطمى من يلطمك وتستأنفى المسير.

وإذ ذاك فيزدهر كيانك وينمو ويتجدد، انطلقى يا حبيبتي، صِلِى كيانك فقط بالأرض الطيبة أرضنا، بالشعب الطيب شعبنا وستجدين حبًا كبيرًا، حبًا جميلًا، حبًا لا يستطيع أحد أن يسلبك إياه، حبًا تجدين دائمًا صداه يتردد فى الأذن، وينعكس فى القلب، ويكبر به الإنسان ويشتد: حب الوطن وحب الشعب.

وفى الطريق ستجديننى يا حبيبتى، أنتظرك، لأنى أثق بك، وأثق فى قدرتك على الانطلاق وإثبات الذات.

ولذلك لقد تعلمت ثم تعلمت منك يا حبيبى وها أنا الآن أسير فى الطريق بكل قوة، تعلمت منك أننى إذا أردت شيئًا بشدة، وأن أصل إلى بر القلوب فعليّ أن أنفق مما أحب ليس مال فقط، وإنما بذل من النفس وعطاء ومحبة اتباعًا لقوله تعالى: "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" .

فمتى أردت أن يستجاب ليّ فى أمر ما كنت أتطلع لمن هم فى حاجة إلى نفس الأمر فابذل لهم فى الدعاء خفية، وإذا أردت التقرب من الله أنفقت مما أحب بالأكثر، أو كما كنت تقول لى يا حبيبتى علينا أن نجعل خبيئة بيننا وبين الله لا يعرفها أحد سوانا.

اليوم مر على غيابك 6 سنوات، 6 سنوات أكلت الأخضر واليابس من قلبى وعمري، 6 سنوات من الحزن والوجع والتيه، 6 سنوات فقدت فيهم كل ما أعرفه عن نفسى وتحولت لنسخة أخرى أحاول التعرف عليها من جديد !

اليوم أقول لك أننى أحبك جدًا، وأعلم يقينًا أن الحب لا يمنع شخص من الرحيل، لكننى أحبك رغم كل شيء وعلى كل حال، حتى وإن لم أملك لك سوى حبى وعدة رسائل، تُكتب على أمل وصولها إليك.

ولأنى مؤمنة جدا أن المحبة كلها دعاء، وأنى لا أملك من الأمر شيئًا.

فأنا هكون ممتنة حد السماء وشاكرة جدًا لكل شخص هيشوف رسالتى لوالدى يدعى للشهيد الصائم "هشام بركات" بكل ما هو خير.

من كان لنا فى قلبه شيئًا من الود والحب فليدعو "له"، لروحك ولقلبك اللى زى نور الفجر السلام، لا أوحش الله لك مسكن يا هشام.. لا أوحش الله لك مسكن.