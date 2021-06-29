رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسى بذكرى ثورة يونيو

وقال زين، وفق بيان صادر اليوم من الهيئة: "نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعة الإرهاب وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على جميع التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها اللذان دائما وأبدأ يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تولى قيادة الوطن، لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى التى تحقق لمصر وشعبها حياة آمنة ومستقرة.
وأٔكد أن دور الإعلام الوطنى متواصل - بقوة - فى مساندة جهود مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسؤوليتها الوطنية بتسليط الضوء على جميع منجزاتها فى شتى المجالات، لتوعية الرأى العام فى مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التى تستهدف التشكيك فى الجهود المبذولة، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصرى والشرطة وبذل دمائٔهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية، وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية، وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التى تتعارض مع تعاليم الإسلام.
ووجه حسين زين، قطاعات الوطنية للإعلام بإعداد خريطة برامجية تتضمن فترات مفتوحة للاحتفال بذكرى ثورة يونيو توضح للرأى العام ما شهدته مصر من تنمية وبناء واستقرار منذ فترة ما بعد الثورة وحتى الآن، والإنجازات التى تحققت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، والتى تمثل نموذجا يحتذى به فى التنمية المستدامة.
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