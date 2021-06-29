إبراهيم فايق: سعيد بانضامى لحملة «فك كرب الغارمات» مع مصر الخير

جدة - نرمين السيد - أكد الاعلامى إبراهيم فايق سعادته بالانضمام إلى حملة فك كرب 2000 أم غارمة قبل عيد الأضحى المبارك والتى أطلقتها مؤسسة مصر الخير مؤخرا بدعوة أهل الخير من مختلف فئات المجتمع، للمساهمة فى إدخال البهجة إلى بيوت الغارمات بعودة الأمهات الغارمات إلى حضن أطفالهن فى هذه الأيام المباركة من شهر ذى الحجة وحتى عيد الأضحى المبارك.





ويشارك فى حملة "مصر الخير" عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والثقافة من منطلق إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأسر الأولى بالرعاية فى المجتمع .

وأضاف فايق فى رسالة عبر خلالها عن سعادة بالمشاركة فى حملة فك كرب 2000 أم غارمة: "أرى أن مؤسسة مصر الخير واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية التى تتمتع بتقدير كبير جدا فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال ما تقوم به من أدوار هامة وفعالة وحقيقية على أرض الوقع وتتماس مع مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية".

وأشار فايق إلى أنه منذ ارتباطه بمؤسسة مصر الخير سواء من خلال متابعة عملها أو مشاركته فى حملات المؤسسة من منطلق اقتناعه بما تقوم به من أعمال وبما تبذله من جهد لتنمية الإنسان المصرى ومد يد العون له"، لافتا إلى أنه شارك فى عدد من حملات ومبادرات مؤسسة الخير ومنها حملة فك كرب الأمهات الغارمات وتحديدا فك كرب 2000 أم غارمة وعودتهم إلى بيوتهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف قائلا: "هذه الحملة من الحملات المهمة جدا وعندما عرض عليا المشاركة تحمست بشكل كبيروكنت مقبل جدا وحقيقى بيضاف لى معلومات كبيرة كل مرة اشارك فى حملات لبرنامج الغارمين بمصر الخير وأتعرف على ما تقوم به المؤسسة من أعمال لخدمة الغارمين والغارمات، ويضيف لى معلومات جديدة فى كل مرة إذ ألمس إخلاص فريق العمل فى برنامج الغارمين بمصر الخير والذى يمثل كتيبة دفاع عن الغارمين تتولى أمرهم منذ الإبلاغ عن حالة غارم أو غارمة حيث يقوم فريق العمل ببحث الحالات والاستعلام عنها لتحديد مدى أحقيتها فى المساعدة ثم التأكد من مشروعية الدين وأنه صرف فى تلبية أحتياجات اساسية وعاجلة وملحة لأسرة الغارم أو الغارمة مثل تزويج البنات او علاج احد أفراد الاسرة أو أى ظرف طارئ وعاجل واجهته الاسرة وعجزت عن التعامل معه الا من خلال الاستدانة والدخول غى دائرة الغرم ثم تبدأ رحلة فك الكرب من تحديد عدد القضايا المرفوعة وتحديد أصل الدين وعمل حصر بالدائنين ليتم سداد الدين والترافع فى القضايا وإنهاء كل الاجراءات اللازمة والاستمرار فى مد يد العون والمساعدة حتى خروج الغارم او الغارمة من السجن وعودته مرة أخرى إلى أسرته وما أجمل أن يتزامن هذا مع فرحة الاسرة بعيد الأضحى لتكتمل فرحة الأسرة بعودة عائلتها أو عائلها فى هذه الأيام المباركة أيام العيد.

وأكد فائق أن تعامل مؤسسة مصر الخير مع ملف الغارمين فى المجتمع يختلف عن غيرها من الجهات إذ لا تكتفى مصر الخير بفك كرب الغارمين ولكنها تقدم لها مشروعات وتصنع لهم تمكين اقتصادى من خلال اإقامة مشروعات خاصة لهم أو مشروعات جماعية إذ أنشأت "مصر الخير" تجمعات صناعية فى بعض المدن منها مصانع للسجاد اليدوى فى "أبيس" بالإسكندرية ومصانع للكليم اليدوى فى اطفيح بمحافظة الجيرة لتقدم فرصة عمل شريف ومتميز لهذه الأسر مع الإلتزام بتقديم كل خدمات المؤسسة من رعاية صحية وتعليمية وتقديم المساعدات فى مختلف المناسبات وهذا ما يميز عمل مؤسسة مصر الخير عن غيرها.

ودعا الإعلامى إبرهيم فايق جميع فئات المجتمع للمساهمة فى حملة مصر الخير لفك كرب 2.000 أم غارمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك عن طريق شراء صك أو اكثر لفك الكرب أم غارمة بقيمة 500 جنيه، متمنيا أن تتمكن "مصر الخير" من فك كرب المزيد من الأمهات الغارمات.

وقال: "أتمنى فك كرب المزيد من الامهات لأن هذا هو أصل الخير ولمن يبحث عن مصادر حقيقية للخير فليس هناك أفضل من فك كرب أم غارمة ورجوعها مرة أخرى إلى حضن أولادها قبل عيد الاضحى فما بالنا لو قدرنا نرجع 2.000 أم غارمة وفرحنا عدد كبير من الأطفال فى أيام العيد ونقدر نعمل حاجات تانية كتيرة مع بعض".