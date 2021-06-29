إبراهيم فايق: سعيد بانضامى لحملة «فك كرب الغارمات» مع مصر الخير

ويشارك فى حملة "مصر الخير" عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والثقافة من منطلق إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأسر الأولى بالرعاية فى المجتمع .
وأضاف فايق فى رسالة عبر خلالها عن سعادة بالمشاركة فى حملة فك كرب 2000 أم غارمة: "أرى أن مؤسسة مصر الخير واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية التى تتمتع بتقدير كبير جدا فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال ما تقوم به من أدوار هامة وفعالة وحقيقية على أرض الوقع وتتماس مع مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية".
وأشار فايق إلى أنه منذ ارتباطه بمؤسسة مصر الخير سواء من خلال متابعة عملها أو مشاركته فى حملات المؤسسة من منطلق اقتناعه بما تقوم به من أعمال وبما تبذله من جهد لتنمية الإنسان المصرى ومد يد العون له"، لافتا إلى أنه شارك فى عدد من حملات ومبادرات مؤسسة الخير ومنها حملة فك كرب الأمهات الغارمات وتحديدا فك كرب 2000 أم غارمة وعودتهم إلى بيوتهم قبل عيد الأضحى المبارك.
وأضاف قائلا: "هذه الحملة من الحملات المهمة جدا وعندما عرض عليا المشاركة تحمست بشكل كبيروكنت مقبل جدا وحقيقى بيضاف لى معلومات كبيرة كل مرة اشارك فى حملات لبرنامج الغارمين بمصر الخير وأتعرف على ما تقوم به المؤسسة من أعمال لخدمة الغارمين والغارمات، ويضيف لى معلومات جديدة فى كل مرة إذ ألمس إخلاص فريق العمل فى برنامج الغارمين بمصر الخير والذى يمثل كتيبة دفاع عن الغارمين تتولى أمرهم منذ الإبلاغ عن حالة غارم أو غارمة حيث يقوم فريق العمل ببحث الحالات والاستعلام عنها لتحديد مدى أحقيتها فى المساعدة ثم التأكد من مشروعية الدين وأنه صرف فى تلبية أحتياجات اساسية وعاجلة وملحة لأسرة الغارم أو الغارمة مثل تزويج البنات او علاج احد أفراد الاسرة أو أى ظرف طارئ وعاجل واجهته الاسرة وعجزت عن التعامل معه الا من خلال الاستدانة والدخول غى دائرة الغرم ثم تبدأ رحلة فك الكرب من تحديد عدد القضايا المرفوعة وتحديد أصل الدين وعمل حصر بالدائنين ليتم سداد الدين والترافع فى القضايا وإنهاء كل الاجراءات اللازمة والاستمرار فى مد يد العون والمساعدة حتى خروج الغارم او الغارمة من السجن وعودته مرة أخرى إلى أسرته وما أجمل أن يتزامن هذا مع فرحة الاسرة بعيد الأضحى لتكتمل فرحة الأسرة بعودة عائلتها أو عائلها فى هذه الأيام المباركة أيام العيد.
وأكد فائق أن تعامل مؤسسة مصر الخير مع ملف الغارمين فى المجتمع يختلف عن غيرها من الجهات إذ لا تكتفى مصر الخير بفك كرب الغارمين ولكنها تقدم لها مشروعات وتصنع لهم تمكين اقتصادى من خلال اإقامة مشروعات خاصة لهم أو مشروعات جماعية إذ أنشأت "مصر الخير" تجمعات صناعية فى بعض المدن منها مصانع للسجاد اليدوى فى "أبيس" بالإسكندرية ومصانع للكليم اليدوى فى اطفيح بمحافظة الجيرة لتقدم فرصة عمل شريف ومتميز لهذه الأسر مع الإلتزام بتقديم كل خدمات المؤسسة من رعاية صحية وتعليمية وتقديم المساعدات فى مختلف المناسبات وهذا ما يميز عمل مؤسسة مصر الخير عن غيرها.
ودعا الإعلامى إبرهيم فايق جميع فئات المجتمع للمساهمة فى حملة مصر الخير لفك كرب 2.000 أم غارمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك عن طريق شراء صك أو اكثر لفك الكرب أم غارمة بقيمة 500 جنيه، متمنيا أن تتمكن "مصر الخير" من فك كرب المزيد من الأمهات الغارمات.
وقال: "أتمنى فك كرب المزيد من الامهات لأن هذا هو أصل الخير ولمن يبحث عن مصادر حقيقية للخير فليس هناك أفضل من فك كرب أم غارمة ورجوعها مرة أخرى إلى حضن أولادها قبل عيد الاضحى فما بالنا لو قدرنا نرجع 2.000 أم غارمة وفرحنا عدد كبير من الأطفال فى أيام العيد ونقدر نعمل حاجات تانية كتيرة مع بعض".
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