رئيس الإنجيلية ناعيا أنسى ساويرس: رمز للشخصية المصرية المخلصة لوطنها

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للشخصية المصرية المخلصة لوطنها، جسَّد معانى الكفاح الحقيقى لبناء نموذج مؤسسى عظيم ومتميز لرجل الأعمال الوطنى، والذى لعب دورًا حقيقيًّا فى دعم وتمثيل الاقتصاد المصرى إقليميًّا وعالميًّا".

وتابع: ونصلى إلى الله أن يمنح العزاء للأسرة ولجميع محبيه.

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