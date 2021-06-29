جدة - نرمين السيد - وتوفى أنسى ساويرس عن عمر ناهز الـ91 عاما. وولد أنسى فى 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950. وأسس أنسى فى عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" وأصبحت فيما بعد "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، ثم توسع نشاط شركته ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى الـ5 مساء.. تشييع جنازة أنسى ساويرس بإحدى كنائس الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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