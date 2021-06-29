وزير العدل: لدينا عجز فى عدد الموظفين بالشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.





جاء ذلك خلال تعقيبه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقارى وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين فى الشهر العقارى.

وأضاف وزير العدل: عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.

وتابع: لدينا عجز فى عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم افتتاح العديد من المقار الجديدة للشهر العقارى، لمعالجة مشكلة الزحام، بواقع 150 مقرًا، بالإضافة إلى ميكنة العمل، ووضع حلول إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.

وأكد أن موقع مصلحة الشهر العقارى يقدم 17 خدمة إلكترونية ودخل على الموقع 16 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء مقار مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل فى القاهرة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقار الشهر العقارى، بعد أن كانت غير صالحة للاستخدام الآدامى.