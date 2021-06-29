أزمة بالبرلمان بسبب خدامات الشهر العقارى.. ونواب: ليست على المستوى المطلوب

جدة - نرمين السيد - ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دارة ملوى بمحافظة المنيا، انتقادا لـ وزير العدل، بشأن أحوال منظومة الشهر العقارى، مشيرا إلى أن المنظومة تقدم خدمات هامة وحيوية، إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان.

وقال النائب: هناك مقرات شهر عقارى يطلق عليها شهر عقارى نموذجى، وهى لا تمت للنموجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة فى الشهر العقارى بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.

ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوى به مكتبين، أحدهما تسجيل، والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور فى عدد الموظفين.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر فى مصلحة الشهر العقارى بشكل عملى وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.

ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوى، خصوصا وأنه تم إدراجها فى موازنة العام المالى الجديد.

وأشار النائب محمد أبو الخير، إلى تردى أوضاع المصحلة فى سوهاج.

وتوافق معه فى الرأى أيضا النائب محمد الحسينى، قائلا: "نتوسم خيرا فى وزير العدل أن يحل هذه الأزمة."

وطالب النائب رياض عبد الستار بفتح الباب أمام التعيينات لمواجهة نقص عدد الموظفين مصلحة الشهر العقارى.