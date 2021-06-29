أندريه زكى مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: بداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.







جاء فى نص البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهانى القلبية فى ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، قرار الشعب المصرى العظيم، والذى ساندته القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد أن وعى المصريين وتكاتفهم هو حجر الأساس فى بناء مصر الحديثة، وبداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة، دولة الخير والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

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